Экран Samsung Galaxy Note10+ признан лучшим на рынке

Только-только эксперты DxOMark назвали Samsung Galaxy Note10+ 5G лучшим камерофоном среди смартфонов, как специалисты DisplayMate наградили экран корейской новинки званием лучшего на рынке. Впрочем, это давно не новость, ведь дисплеи смартфонов Samsung каждый год признаются лучшими. Отмечается, что пиковая яркость экрана составляет 1308 кд/м2, а это на 25% больше, чем у Galaxy Note9. Из других особенностей отмечается очень высокая точность цвета – (0,4 JNCD).

Напомним, что Galaxy Note10+ оснащается 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном Infinity-O с разрешением 3040:1440 пикселей, тройной основной камерой с 16 Мп с сверхширокоугольным модулем, 12 Мп главным модулем и 12 Мп модулем с телеобъективом, дополнительным датчиком для замера глубины, 10 Мп фронтальной камерой, 3D-сканером камеры смартфона, чипсетом Exynos 9825, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти, аккумулятором на 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 ватт, поддержкой сетей пятого поколения и стилусом S Pen.