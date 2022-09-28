Экран iPhone 14 Pro Max признан лучшим на рынке

Авторитетная лаборатория DisplayMate опубликовала результаты тестирования дисплея iPhone 14 Pro Max, предсказуемо назвав его лучшим на рынке. Таким образом, новинка получила оценку A+, сместив прошлогоднего победителя – iPhone 13 Pro Max. Отмечается, что протестированная LTPO OLED-панель работает с кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц по сравнению с 10–120 Гц у прошлогодней модели (положительно сказывается на энергопотребление), пиковой яркостью 2300 кд/м2 (в два раза больше, чем у iPhone 13 Pro Max), максимальной яркостью HDR 1590 кд/м2, что на 33% выше, чем у предшественника. По словам экспертов, купертиновцам удалось добиться абсолютной точности цветопередачи посредством заводской калибровки экрана.