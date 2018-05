Состоялся анонс навигатора TomTom Go Camper. Новинка TomTom Go Camper умеет воспроизводить голосом сообщения с телефона и работать в паре с Apple Siri и Google Now. Экран у навигатора TomTom Go Camper будет шестидюймовый. Продажи устройстваTomTom Go Camper ожидаются уже в ближайшее время. Стоимость аппарата TomTom Go Camper составит около 400 евро.