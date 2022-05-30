Экраны новых Pixel вас разочаруют

Google уже анонсировала грядущие Pixel 7 и Pixel 7 Pro на своей конференции разработчиков в начале этого месяца, показывая нам обе тыльные стороны и тем самым подтверждая, что производитель сохраняет дизайн козырька камеры. Если вам интересна другая сторона Pixel, сегодня появился инсайдер, который готов представить новый отчет с предполагаемыми подробностями об их дисплеях. Так, Pixel 7 будет иметь панель с разрешением 1080x2400 и частотой обновления 90 Гц, а экран Pixel 7 Pro получит разрешение 1440x3120 и частоту обновления 120 Гц. Если вам интересно, почему эти цифры звучат не так уж знакомо, то это потому, что они идентичны тем, что были выпущены Pixel 6 и Pixel 6 Pro в прошлом году.

Эта информация получена из проекта Android с открытым исходным кодом, где предприимчивые люди из издания 9to5Google обнаружили, что Google создала два новых драйвера дисплея, один с тегом C10, а другой — P10. Кодовое имя Pixel 7 — Cheetah (отсюда «C»), а Pixel 7 Pro — Panther (отсюда и «P»). Изучение кода также показывает, что Pixel 7 и Pixel 7 Pro на самом деле будут иметь точно такие же панели дисплея производства Samsung, как и их предшественники, с номерами моделей S6E3FC3 и S6E3HC3 соответственно. Тем не менее, Google также работает над поддержкой S6E3HC4, которая может быть версией панели Pixel 6 Pro нового поколения, которая может оказаться в Pixel 7 Pro. Поскольку разрешение и частота обновления в любом случае остаются прежними, улучшения могут заключаться только в качестве, яркости, энергопотреблении или любой их комбинации.