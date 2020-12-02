Эксклюзивно для Китая Lenovo Legion R9000X и Y9000X 2021

Lenovo выпустила два новых тонких и легких игровых ноутбука в Китае. Эти ноутбуки называются Legion R9000X 2021 и Legion Y9000X 2021.

Legion R9000X 2021 оснащен процессором AMD Ryzen 7 4800H и весит 1,92 кг, а Legion Y9000X 2021 оснащен процессором Intel Core i7-10875H и немного легче - 1,86 кг. Помимо двух вышеупомянутых различий, эти два ноутбука идентичны как по характеристикам, так и по дизайну.

они поставляются с двухканальной оперативной памятью DDR4 3200 МГц объемом 16 ГБ и твердотельным накопителем PCIe MVMe TLC объемом 512 ГБ с поддержкой расширения. Помимо встроенной графики новинки оснащены также графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q GDDR6 объемом 6 ГБ. Игровые ноутбуки получили 15.6 дюймовые IPS дисплей с разрешением экрана 1920х1080. Это 8-битный дисплей с частотой обновления до 144 Гц, 100% цветовой гаммой sRGB, яркостью 300 нит и временем отклика 5 мс.

Другие функции этих двух ноутбуков включают Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, веб-камеру 720p со шторкой для конфиденциальности, датчик отпечатков пальцев, два динамика Dolby Atmos и операционную систему Microsoft Windows 10 Home Chinese Edition. Lenovo Legion R9000X продается за 1217 долларов США, в то время как Lenovo Legion Y9000X за 1415 долларов США.
Комментарии и отзывы Lenovo Legion R9000X
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