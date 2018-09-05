Компания Elari выпустила детские часы-телефон KidPhone 3G с защитой по стандарту IP65. Это первые часы со встроенным голосовым помощником Алиса от Яндекса. Аппарат получил сенсорный дисплей, функцию SOS, фронтальную камеру 2 Мп и будильник. Родители смогут управлять часами со своего смартфона, используя приложение Elari Safe Family для iOS или Android. Емкость аккумулятора равна 580 мА.ч. Размеры устройства составляют: 54*42*15 мм. Приобрести новинку можно в черном и красном цветовом исполнении по цене 6990 рублей.