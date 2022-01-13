Элегантные смарт-часы Tambour Horizon Light Up от Louis Vuitton

Louis Vuitton выходит на рынок модных технологий со своими последними смарт-часами Tambour Horizon Light Up, которые работают на платформе Qualcomm Snapdragon Wear 4100.

Louis Vuitton Tambour Horizon Light Up — это роскошные цифровые часы по цене 3000 долларов. Это умные часы третьего поколения с 1,2-дюймовым круглым дисплеем с сапфировым стеклом, кольцом циферблата с монограммой. Tambour Horizon Light Up работает на собственной операционной системе Louis Vuitton. Louis Vuitton теперь присоединился к растущему списку компаний, разрабатывающих свои собственные операционные системы, таким как Motorola, OnePlus и Huawei. Подразумевается, что продукт не будет иметь поддержки программного обеспечения из Google Play Store. Однако пользователи могут воспользоваться китайской платформой Alipay для богатой коллекции приложений на устройствах Android и iOS.
Комментарии и отзывы Tambour Horizon Light Up
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