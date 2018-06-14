Elephone P8 MAX 4G доступен для предзаказа всего за 105$

Elephone P8 MAX 4G — это недорогой смартфон, который оснащен 5,5-дюймовом дисплеем с разрешением экрана 1920х1080 пикселей, который обеспечивает вас лучшими визуальными эффектами и яркостью. Он имеет 13,0MP заднюю камеру (сенсор Sony IMX258), с помощью которой можно будет запечалиться лучшие моменты к вашей жизни, а с помощью 16,0MP фронтальной камеры (сенсор Samsung S5K3P3), вы можете делать высококачественные селфи, камера не пропустит не единой детали. Что касается начики, то в него установили 4ГБ оперативной и 64ГБ встроенной памяти, восьмиядерный процессор MT6750T который работает на частоте 1,5 Ггц и батареей 5000mAh. Его так же оснастили датчиком отпечатка пальцев для лучшей безопасности вашего смартфона, и он работает на операционной системе Андроид 7.0.
На данный момент смартфон доступен для предзаказа на Coolocol за 105$.
Характеристики Elephone P8 MAX 4G
|Экран
|5,5 дюймов(1920х1080)
|Процессор
|8-ядерный MT6750T 1,5 ГГц
|Память
|4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM
|Батарея
|5000mAh
|Камера
|Фронтальная камера 16.0MP и задняя камера 13.0MP
|Система
|Андроид 7.0
|Датчики
|Датчик силы тяжести, Датчик отпечатков пальцев, Электронный компас, Гироскоп, Датчик Холла
|Особенности
|GPS
|Bluetooth
|4.0
|SIM/карта расширения
|2 Nano SIM-карты и 1 TF-карта(до 128ГБ)
|2G
|GSM 850/900/1800/1900 МГц
|3G
|WCDMA 900/2100 МГц
|4G
|FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20, TDD-LTE B38 / B40 / B41