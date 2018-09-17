Elephone Soldier стоит всего 190 баксов

Официально представлен смартфон Elephone Soldier, который стоит 190 долларов и выглядит очень привлекательно. Во-первых, у него защищенный корпус, который не боится влаги, песка, грязи, ударов и прочих стихийных бедствий. Это важно не только в путешествиях, но и в обычной жизни — мы все роняем смартфоны, даже если пользуемся ими максимально спокойно и аккуратно. Во-вторых, у этого гаджета разрешение экрана составляет 2К, то есть это заметно круто, чем обычный FullHD дисплей. Для многих геймеров или тех, кто читает книги со смартфона, такая плотность пикселей позволит без труда наслаждаться работой устройства. И, в-третьих, стоимость в 190 баксов легко убирает с пути абсолютно любых конкурентов. Это настолько крутой продукт, насколько вообще возможно. Будем надеяться, что его быстро привезут в Россию.