Elgato представила новую карту видеозахвата 4K S

Сегодня компания Elgato официально представила новое устройство захвата видео под названием Game Capture 4K S, которое позволяет записывать геймплей с консолей Xbox Series S/X, PS5 или Switch 2 в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду. Новинка уже поступила в продажу по цене 160 долларов и пришла на смену прежнему устройству HD60 X, которое стоило дороже — 180 долларов. Game Capture 4K S предлагает поддержку записи 4K при 60 FPS с HDR и стоит заметно дешевле, чем HDMI 2.1-карты Elgato, представленные в прошлом году (стоимостью от 200 долларов), хотя и немного дороже базовой модели Neo (130 долларов), которая не умеет работать с 4K при 60 кадрах в секунду. Новое устройство полностью совместимо с Windows 11 и macOS 13 и выше — драйвера устанавливать не нужно, всё работает «из коробки».

Помимо 4K при 60 FPS, поддерживается и запись в 1080p с HDR, чего не позволяла предыдущая карта видеозахвата HD60 X (она была ограничена 4K при 30fps). Elgato также улучшила режим сквозного вывода (passthrough) — теперь можно играть с включённым HDR и VRR в разрешении 4K при 60 FPS или в 1440p при 120 FPS. Для сравнения, HD60 X поддерживалет режим passthrough только до 1440p при 60 FPS. Поскольку установка драйверов не требуется, устройство сразу готово к работе в приложениях вроде OBS Studio, TikTok Studio или Camo Studio на iPad. Также Elgato выпустила новое приложение Elgato Studio — оно заменит прежнюю утилиту 4K Capture Utility и адаптировано под современный интерфейс Windows 11.