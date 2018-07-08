Элитный смартфон Find X Lamborghini Edition

Oppo Find X смартфон выйдет в этом году премиум класса. Увеличенный объем флэш-массива (512 ГБ вместо 256 ГБ). Тыльная сторона гаджета имеет логотип Lamborghini и изготовлена из углеродистого волокна. По другим показателям премиум-версия идентична базовой модели Oppo Find X. Это касается и блока выдвижных камер.Элитный смартфон отличается от базового Find X не только внешне, но и имеет преимущества на уровне «железа». В частности, в новинке впервые используется система сверхбыстрой зарядки Super VOOC Flash Charge. Данная технология позволяет зарядить батарею смартфона (емкость 3400 мАч) с нулевого до полного уровня за 35 минут. Стоимость смартфона составит 1700 евро.