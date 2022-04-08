Endgame Gear представил USB-микрофон XSTRM

Сегодня Endgame Gear представил новый USB-микрофон XSTRM. Треугольный цельнометаллический корпус USB-микрофона XSTRM с постепенно исчезающими отверстиями в решетке придает отчетливый и элегантный вид. Доступны как черная, так и белая модели.

Предлагая 12 профилей освещения — 10 различных цветов, режим цветового цикла или полное отключение, вы можете выбрать вид, который подходит именно вам. Этот микрофон также оснащен индикатором уровня громкости с RGB подсветкой и G-сенсором, который переворачивает индикацию, если микрофон установлен вверх ногами.

Для геймеров или стримеров, которые хотят получить наилучшую производительность прямо из коробки, его 20-миллиметровый позолоченный электретный конденсаторный капсюль предлагает пользователям реалистичный звук с частотой дискретизации 192 кГц 24-бит студийного уровня. Он имеет подключение USB-C для подключения к Windows 10/11 и Mac OS X, а также разъем для наушников 3,5 мм для прямого мониторинга с нулевой задержкой.

В коробке находится качественная металлическая подставка, съемный магнитный поп-фильтр, кабель USB-C, а также акустическая пена. Endgame Gear, без сомнения, продолжает выпускать новые интересные продукты как для геймеров, так и для стримеров.