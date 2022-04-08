Endgame Gear представил USB-микрофон XSTRM

Сегодня Endgame Gear представил новый USB-микрофон XSTRM. Треугольный цельнометаллический корпус USB-микрофона XSTRM с постепенно исчезающими отверстиями в решетке придает отчетливый и элегантный вид. Доступны как черная, так и белая модели.

Предлагая 12 профилей освещения — 10 различных цветов, режим цветового цикла или полное отключение, вы можете выбрать вид, который подходит именно вам. Этот микрофон также оснащен индикатором уровня громкости с RGB подсветкой и G-сенсором, который переворачивает индикацию, если микрофон установлен вверх ногами.

Для геймеров или стримеров, которые хотят получить наилучшую производительность прямо из коробки, его 20-миллиметровый позолоченный электретный конденсаторный капсюль предлагает пользователям реалистичный звук с частотой дискретизации 192 кГц 24-бит студийного уровня. Он имеет подключение USB-C для подключения к Windows 10/11 и Mac OS X, а также разъем для наушников 3,5 мм для прямого мониторинга с нулевой задержкой.

В коробке находится качественная металлическая подставка, съемный магнитный поп-фильтр, кабель USB-C, а также акустическая пена. Endgame Gear, без сомнения, продолжает выпускать новые интересные продукты как для геймеров, так и для стримеров.

JBL PartyBox Encore 100 Вт караоке-колонка с беспроводными м…
JBL PartyBox Encore 100 Вт караоке-колонка с беспроводными мJBL создала новую акустическую систему для караоке в форме PartyBox Encore, которая будет летом. Предлага…
Представлена ​​звуковая панель Denon DHT-S517…
Представлена ​​звуковая панель Denon DHT-S517Denon представила свою новейшую звуковую панель Denon DHT-S517 и беспроводную систему сабвуфера. Устройст…
Звуковая панель Xiaomi Soundbar 3.1ch оценена в 250 евро…
Звуковая панель Xiaomi Soundbar 3.1ch оценена в 250 евроСетевые источники сообщают о том, что в Испании стартовали европейские продажи звуковой панели для телеви…
Audyssey представил новый микрофон ACM1-X с индивидуальной к…
Audyssey представил новый микрофон ACM1-X с индивидуальной кКомпания Audyssey представила ACM1-X, специально откалиброванный микрофон, предназначенный для работы с п…
Представлена беспроводная колонка Triangle AIO3…
Представлена беспроводная колонка Triangle AIO3Компания Triangle обновила свою беспроводную колонку AIO3, сделав ее более универсальной, чем когда-либо …
Представлен портативный плеер Walkman от Sony в позолоченном…
Представлен портативный плеер Walkman от Sony в позолоченномСегодня компания Sony анонсировала два новых продукта в линейке портативных аудиоплееров высокого разреше…
Razer выпустил петличный Bluetooth-микрофон Seiren для мобил…
Razer выпустил петличный Bluetooth-микрофон Seiren для мобилRazer представила Seiren Bluetooth, свой первый петличный Bluetooth-микрофон. Всенаправленный микрофон на…
SPC Gear представила высококачественный USB-микрофон AXIS…
SPC Gear представила высококачественный USB-микрофон AXISSPC Gear, игровой суббренд европейского производителя SilentiumPC, запускает совершенно новую линейку пот…
Обзор SVEN PS-195. Портативная колонка с классическим стилемОбзор SVEN PS-195. Портативная колонка с классическим стилем
Обзор Sonos Beam. Умный саундбар для некстген консоли и телевизораОбзор Sonos Beam. Умный саундбар для некстген консоли и телевизора
Обзор Creative Pebble V3. Настольная акустика 2.0 для ноутбукаОбзор Creative Pebble V3. Настольная акустика 2.0 для ноутбука
Обзор Digma S-25. Портативная колонка с подсветкойОбзор Digma S-25. Портативная колонка с подсветкой
Обзор CREATIVE SBS E2500. Акустика 2.1 с Bluetooth, MP3 и FMОбзор CREATIVE SBS E2500. Акустика 2.1 с Bluetooth, MP3 и FM
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor