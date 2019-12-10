Enermax Aquafusion на три секции

Некоторое время назад мы писали о том, что вышла в продажу новая система жидкостного охлаждения Enermax Aquafusion, которая выглядит достаточно привлекательно и выдает приличные показатели охлаждения даже при достаточно горячих процессора. Однако тогда была версия только на две секции радиатора, что не очень понравилось потенциальным покупателям. Производитель, видимо, прислушался к потенциальным покупателям и решил выпустить в продажу точно такую же версию, только на три секции радиатора. Данная версия выглядит более серьезно, плюс немного лучше охлаждает процессор даже при повышенных нагрузках. Пока что у нас нет информации о стоимости данного решения, но, скорее всего, оно будет лишь немного дороже оригинального продукта на две секции радиатора.