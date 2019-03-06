Enermax Aquafusion выглядит шикарно

Производителям компьютерного железа крайне тяжело как-то привлекать к себе внимание потенциальных покупателей. Обычное железо уже мало кого удивляет, а если ставить много красивой подсветки, как в случае с Enermax Aquafusion, то стоимость вырастет довольно сильно и мало кто сможет себе такое позволить. Тем не менее, иногда бренды выпускают подобные устройства, чтобы просто иметь возможность привлечь энтузиастов с любовью к дорогим и уникальным железкам. На текущий момент цены на данную систему жидкостного охлаждения нет, но производитель уверяет, что это будет более-менее доступный продукт. Будем надеяться, ведь подсветка у Enermax Aquafusion очень красивая и эффектная, сразу понимаешь, что такое не стыдно в ПК поставить.