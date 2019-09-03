Enermax ETS-T50 AXE с подсветкой

2019-09-03, Автор - Влад Волошин; Продукт - Enermax ETS-T50 AXE; [13]
В последнее время производители компьютерного железа стали все чаще выпускать свои модели с подсветкой. Если вы посмотрите на рынок компьютерных комплектующих, то увидите, что там буквально каждая вторая железка светится, как елка под Новый год. Особенно это интересно выглядит на воздушных башнях, которые отвечают за охлаждение процессора. К примеру, вот в продажу поступила модель Enermax ETS-T50 AXE, которая стоит довольно дешево, при этом вентилятор красиво светится и позволяет вам не переживать об эстетическом удовольствии от созерцания своего компьютера. Пока что продукт еще не добрался до магазинов России, но если вы собираете компьютер и хотите что-то классное, то самое время подождать данную модель и узнать цену.


Комментарии и отзывы Enermax ETS-T50 AXE
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