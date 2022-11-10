Энтузиаст создал свой складной iPhone

На просторах интернета уже достаточно давно обсуждают новости о том, что компания Apple работает над складным смартфоном, но пока что у производителя просто нет того качества материалов и дисплея, чтобы отправлять устройство в продажу. Соответственно, придется ждать года два-три, пока компания подготовит все компоненты и выпустит Foldable iPhone на рынок, показав пользователям действительно новый смартфон. При этом энтузиаст решил не ждать, пока производитель выпустит своё устройство и сразу отправился создавать свой складной смартфон. И самое удивительное, что спустя год разработки ему это удалось, хотя, конечно, устройство имеет массу недостатков и недоработок. Но, стоит сказать, что это продукт от пользователя, а не от огромной компании.

Для создания своего Foldable iPhone пользователь взял совершенно обычный смартфон компании Apple, разделил материнскую плату на две части, сделал корпус в духе Samsung и даже взял шарнир от корейского производителя, после чего задействовал корпус от Motorola Razr 2019. В конечном итоге у него получился собственный складной смартфон, у которого не совсем качественно закреплён дисплей, но это всё равно достаточно качественное решение, которое позволяет посмотреть на потенциал такого рода гаджетов. Всё же все понимаю, что рано или поздно Apple выйдет на рынок складных смартфонов, вопрос только в том, насколько дорогим будет гаджет нового поколения и какие у него будут недостатки в повседневной жизни.
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