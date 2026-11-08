HONOR Robot Phone 2 получит новую камеру

Авторитетный инсайдер SmartPikachu раскрыл подробности о смартфоне HONOR Robot Phone 2, который еще не был представлен официально. Новинка сохранит главную особенность оригинала – подвижный механический модуль камеры. При этом модули камеры получат новые сенсоры с более высоким разрешением и новые инструменты для обработки изображения.

Напомним, что HONOR Robot Phone имеет в своем оснащении основную камеру из 200-Мп модуля Agile Gimbal с 4DoF стабилизатором с титановым подвесом (сенсор оптического размера 1/1,28 дюйма и запись 10-битного ARRI LogC3 в режиме ARRI CINEMA), 200-Мп модуля с перископическим телеобъективом и 50-Мп сверхширика, 6,31-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1216:2640 точек, адаптивной кадровой частотой 1–120 Гц и пиковой яркостью 6800 нит, топовую 3-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор ёмкостью 7060 мАч, поддержку 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, цельнометаллический корпус толщиной 9,59 мм и массой 248 граммов.