Смартфоны Samsung Galaxy S27 не получат память нового поколения

Тем не менее некоторые вопросы остаются открытыми. Например, в сентябре появились сведения, что Samsung планировала оснастить базовый Galaxy S27 и Galaxy S27+ более старыми типами памяти LPDDR5X и UFS 4.x. А Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra должны были получить оперативную память LPDDR6 и накопители UFS 5. Однако ситуация на рынке памяти оказалась сложнее, чем ожидала Samsung, и теперь компания рассматривает возможность отказаться от обновления памяти даже в моделях Pro и Ultra. Переход на UFS 5 мог бы существенно повысить скорость работы накопителей. Новый стандарт обеспечивает вдвое более высокую производительность по сравнению с UFS 4.1 — скорость чтения достигает 10,8 ГБ/сек, а записи — 9,8 ГБ/сек. Но и стоит эта память заметно дороже.