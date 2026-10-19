Смартфоны Samsung Galaxy S27 не получат память нового поколения

Серия смартфонов Galaxy S26 вышла позже обычного — для сравнения, Galaxy S24 представили в середине января, а в продажу он поступил в конце того же месяца. Galaxy S25 анонсировали в конце января, а его продажи стартовали в начале февраля. Однако Galaxy S26 официально представили только в конце февраля, а на прилавках смартфоны появились в начале марта. Вероятно, причиной задержки стала замена Galaxy S26 Edge на Galaxy S26+ на позднем этапе разработки. По данным инсайдера Lanzuk, серия смартфонов Galaxy S27 может вернуться к привычному графику выхода в январе или феврале — точные сроки пока неизвестны, однако, судя по всему, Samsung уже приняла большинство ключевых решений относительно аппаратной начинки новых смартфонов.

Тем не менее некоторые вопросы остаются открытыми. Например, в сентябре появились сведения, что Samsung планировала оснастить базовый Galaxy S27 и Galaxy S27+ более старыми типами памяти LPDDR5X и UFS 4.x. А Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra должны были получить оперативную память LPDDR6 и накопители UFS 5. Однако ситуация на рынке памяти оказалась сложнее, чем ожидала Samsung, и теперь компания рассматривает возможность отказаться от обновления памяти даже в моделях Pro и Ultra. Переход на UFS 5 мог бы существенно повысить скорость работы накопителей. Новый стандарт обеспечивает вдвое более высокую производительность по сравнению с UFS 4.1 — скорость чтения достигает 10,8 ГБ/сек, а записи — 9,8 ГБ/сек. Но и стоит эта память заметно дороже.
Официально: Xiaomi 18 Pro выйдет в конце сентября…
Глава компании Xiaomi Лэй Цзунь объявил, что релиз флагманского смартфона Xiaomi 18 Pro состоится в конце…
Huawei представила смартфон Pura X View…
В прошлом месяце компания Huawei лишь частично раскрыла характеристики смартфона Pura X View, представив …
Huawei Nova 16s и Nova 16s Pro выпустили в России …
Отечественные ритейлеры дали старт продажам смартфонов Huawei nova 16s Pro и nova 16s, которые дебютирова…
OnePlus 16 c процессором Snapdragon 8 Gen 6 Pro получит 200 …
OnePlus 16, судя по всему, станет одним из первых флагманов на новом топовом чипе Qualcomm, который, по с…
Переделкино впервые запустит фотогрезиденцию «Ближе, чем каж…
23 августа в Доме творчества Переделкино начнет работу первая резиденция для фотографов «Ближе, чем кажет…
Официально: POCO F9 Pro получит новый процессор …
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфонах серии POCO F9, которые будут представлены уже 1 с…
OPPO Find X10 Pro Max оценили в 1015 долларов …
Компания OPPO объявила о выходе топового камерофона Find X10 Pro Max, который получил топовую 2-нанометро…
Официально: смартфон HUAWEI Mate XT 2 готов к выходу …
Компания HUAWEI объявила, что официальный релиз складного смартфона Mate XT 2 состоится в Китае уже 7 сен…
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Infinix HOT 70: Helio G100 Ultimate, экран 120 Гц и батарея 6000 мАчОбзор Infinix HOT 70: Helio G100 Ultimate, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч
Обзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 МпОбзор realme 16 5G: тонкий корпус, батарея 7000 мАч и две камеры по 50 Мп
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженныйОбзор Honor 600 Lite — облегчённый, но заряженный
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor