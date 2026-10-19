Смартфоны Samsung Galaxy S27 не получат память нового поколения

Серия смартфонов Galaxy S26 вышла позже обычного — для сравнения, Galaxy S24 представили в середине января, а в продажу он поступил в конце того же месяца. Galaxy S25 анонсировали в конце января, а его продажи стартовали в начале февраля. Однако Galaxy S26 официально представили только в конце февраля, а на прилавках смартфоны появились в начале марта. Вероятно, причиной задержки стала замена Galaxy S26 Edge на Galaxy S26+ на позднем этапе разработки. По данным инсайдера Lanzuk, серия смартфонов Galaxy S27 может вернуться к привычному графику выхода в январе или феврале — точные сроки пока неизвестны, однако, судя по всему, Samsung уже приняла большинство ключевых решений относительно аппаратной начинки новых смартфонов.

Тем не менее некоторые вопросы остаются открытыми. Например, в сентябре появились сведения, что Samsung планировала оснастить базовый Galaxy S27 и Galaxy S27+ более старыми типами памяти LPDDR5X и UFS 4.x. А Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra должны были получить оперативную память LPDDR6 и накопители UFS 5. Однако ситуация на рынке памяти оказалась сложнее, чем ожидала Samsung, и теперь компания рассматривает возможность отказаться от обновления памяти даже в моделях Pro и Ultra. Переход на UFS 5 мог бы существенно повысить скорость работы накопителей. Новый стандарт обеспечивает вдвое более высокую производительность по сравнению с UFS 4.1 — скорость чтения достигает 10,8 ГБ/сек, а записи — 9,8 ГБ/сек. Но и стоит эта память заметно дороже.