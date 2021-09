Энтузиаст выпустил мод для Google Camera Go 2.5

Google Camera Go, урезанная версия приложения Google Camera для смартфонов Pixel, была запущена технологическим гигантом в марте прошлого года. Со временем компания продолжала добавлять все больше и больше функций и возможностей. Проблема в том, что официально данное устройство поддерживается далеко не всеми смартфонами на рынке, соответственно, вы можете либо отказаться от него вовсе, либо загружать пользовательские моды. Благо, пользователь с ником Greatness выпустил свой мод для приложения Google Camera Go 2.5, которое теперь поддерживает внушительный список смартфонов, тем самым позволяя вам делать качественные снимки с удовольствием. И хотя Google Camera Go является урезанной версией приложения на премиальных телефонах Pixel, это всё равно одно из лучших приложений для съёмки фотографии на современных смартфонах.

Кроме того, последняя версия Google Camera Go 2.5 MOD должна быть доступна почти для всех смартфонов Android с версией 8 или выше, но есть вероятность, что она не будет работать с некоторыми устройствами, особенно с очень старыми или устаревшими. Но, конечно, никто не мешает попробовать работу данного мода на вашем смартфоне, особенно если вы большой фанат фотографии и просто хотите получить качественные кадры. Для этого достаточно правильно пользоваться софтом и выбирать самые интересные ракурсы, а всё остальное смартфон уже сам сделает. Впрочем, у обычной Google Camera тоже есть версия с модом для всех моделей смартфонов.