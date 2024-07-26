Epic Games удалила свои игры из магазина Samsung

Сегодня компания Epic Games официально объявила о новой стратегии для магазинов мобильных приложений. Суть в том, что издатель видеоигр прекращает свои партнёрские отношения с мобильными магазинами сторонних компаний, которые она называет «сборщиками налогов», и вместо этого планирует предлагать свои игры через новый Epic Games Store для пользователей Android по всему миру и пользователей iOS в рамках ЕС. Стоит напомнить, что недавно Epic Games также объявила, что предложит свой портфель мобильных игр (включая Fortnite — самую популярную игру издателя) через AltStore (альтернативный магазин-конкурент App Store) для пользователей iOS в ЕС. Кроме того, компания планирует в ближайшее время расширить свое присутствие ещё на два сторонних магазина в данном регионе, чтобы предоставлять пользователям право выбора.

При этом стоит учитывать, что компания Epic Games удаляет свою библиотеку игр из магазина Samsung Galaxy Store из-за новых правил загрузки приложений в обход официального магазина, введённых Samsung. Дело в том, что недавно Samsung представила функцию Auto Blocker в One UI 6, чтобы предотвратить вредоносные программы, тем самым заблокировав определённые функции смартфона. Теперь любой смартфон из серии Samsung Galaxy с прошивкой One UI 6.1.1 не сможет загружать приложения по умолчанию из сторонних источников. Конечно, это можно отключить, но в Epic Games решили, что это нарушает их права и просто удалили игру из данного магазина.
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