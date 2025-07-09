Epic Games урегулировала иск против Samsung

Президент Epic Games и её крупнейший акционер Тим Суини сообщил, что компания урегулировала антимонопольный иск против Samsung, поданный в сентябре 2024 года. «Мы прекращаем судебное разбирательство с Samsung после переговоров между сторонами. Мы благодарны, что Samsung приняла во внимание наши опасения». Главным предметом спора стала функция безопасности Auto Blocker, появившаяся в One UI 6.0. Изначально, в октябре 2023 года, она была реализована как опциональная — пользователь сам мог включить её, чтобы ограничить установку приложений из сторонних источников, кроме Galaxy Store и Google Play.

Однако в июле 2024 года Auto Blocker стала активной по умолчанию. Epic Games резко раскритиковала это решение. «Когда Auto Blocker включён по умолчанию, чтобы установить приложение не из Google Play или Galaxy Store, нужно пройти крайне обременительную процедуру из 21 шага. Это первый случай, когда Samsung создала дополнительные препятствия для пользователей, желающих загружать приложения из других источников». В компании отметили, что такая практика противоречит решению присяжных по делу Epic Games против Google, которые признали, что Google нарушала антимонопольное законодательство, заключая соглашения с производителями устройств, ограничивая конкуренцию и препятствуя установке альтернативных магазинов приложений. Теперь же компании договорились и мирно урегулировали данную ситуацию, что не может не радовать пользователей.
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