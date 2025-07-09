Epic Games урегулировала иск против Samsung

Однако в июле 2024 года Auto Blocker стала активной по умолчанию. Epic Games резко раскритиковала это решение. «Когда Auto Blocker включён по умолчанию, чтобы установить приложение не из Google Play или Galaxy Store, нужно пройти крайне обременительную процедуру из 21 шага. Это первый случай, когда Samsung создала дополнительные препятствия для пользователей, желающих загружать приложения из других источников». В компании отметили, что такая практика противоречит решению присяжных по делу Epic Games против Google, которые признали, что Google нарушала антимонопольное законодательство, заключая соглашения с производителями устройств, ограничивая конкуренцию и препятствуя установке альтернативных магазинов приложений. Теперь же компании договорились и мирно урегулировали данную ситуацию, что не может не радовать пользователей.