Epson выпускает семь лазерных проекторов серии Pro

Epson объявила о выпуске новой серии лазерных проекторов серии Pro.

В серию вошли модели: две маленькие модели на 10K люмен EB-PU2010W и EB-PU2010B, а также EB-PU1006W, EB-PU1007W, EB-PU1007B, EB-PU1008W и EB-PU1008B.

Новая линейка проекторов поставляется со съемными объективами. Их яркость составляет от 6000 до 10 000 люмен. Новинки оснащены встроенной функцией Near Field Communication (NFC), чтобы сократить время настройки проекторов. Пользователи могут управлять и контролировать проекторы с помощью приложения Epson Projector Management для Windows или настраивать несколько проекторов в одном большом пространстве с помощью приложения Epson Projector Professional Tool (EPPT) для macOS и Windows.

Серия Epson Pro предлагает расширенные возможности установки, 3-чиповый 3LCD для высокой цветовой яркости и разрешение WUXGA с технологией улучшения 4K.

Белые модели EB-PU1006W, EB-PU1007W, EB-PU1008W и EB-PU2010W, а также черные EB-PU1007B, EB-PU1008B и EB-PU2010B уже доступны в продаже.