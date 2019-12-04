Escobar Fold 1 удивил рынок

В последнее время на рынке смартфонов идёт настоящая война за инновации, ведь буквально каждый хочет показать более интересный смартфон, чем у конкурентов. Вот только получается далеко не у всех, а некоторые эксперименты вовсе не доходят до конечного пользователя. К примеру, у крупных производителей далеко не сразу получилось выпустить свои гибкие смартфоны, ведь это довольно дорогое удовольствие и не каждый может позволить себе такой релиз. Однако есть на рынке и те бренды, которые при наличии вроде бы небольшого бюджета могут спокойно позволить себе релиз гибких смартфонов. К примеру, вчера в продажу поступил смартфон Escobar Fold 1, который является складным устройством и он уже работает полноценно. Как вам такое?