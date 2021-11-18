Эскизы будущего складного Realme GT 2 Fold

Исполнительный директор Realme, Мадхав Шет сообщил в прошлом месяце, что в настоящее время компания сосредоточена на выпуске передовых процессоров и быстрой зарядке. Тем не менее, теперь дизайнеры Realme Design Studio готовы поделиться концепцией Realme GT 2 Fold, которая позже была перепечатана надежным поставщиком утечек Ice Universe. Дизайн предлагает радикально новое решение в мире складных устройств - внешний экран в противоположной части по сравнению с линейкой Galaxy Z Fold и телефоном Mate X2 открывается прямо.

На изображениях показана установка камеры с двумя 50-мегапиксельными камерами и 6,5-дюймовым экраном AMOLED. В разложенном виде устройство становится 8-дюймовым планшетом AMOLED с портом USB-C в правом нижнем углу. В правом верхнем углу будет еще одна камера, она будет использоваться как селфи камера. Предполагается, что этот телефон будет стоить более 1200 долларов.