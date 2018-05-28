Essential Phone PH-1 станет последним...

Появилась информация о том, что смартфон Essential Phone PH-1, скорее всего, станет первым и последним устройством от данного производителя. выход устройства сначала перенесли на более поздний срок, из-за чего владельцы предварительных заказов забрали свои деньги обратно, а старт оказался совсем не таким классным, как ожидали аналитики. Потом появились проблемы с прошивкой, работой камеры и приложения Звонки, после чего скандал с БУ-смартфонами, которые продавали под видом новых, добил компанию. За год было реализовано 90 тысяч смартфонов при стоимости в 450 долларов. Аналитики считают, что компания заработала с каждого устройства по сто долларов, то есть итоговая прибыль совсем детская получилась. Теперь компанию планируют продавать и вполне вероятно, что вторую модель уже никто не выпустит в свет.