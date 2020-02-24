Essential Phone получит поддержку Android 11 Developers Preview

Ранее мы писали новость, что компания Энди Рубина Essential закрывается и больше не будет выпускать устройства и обновлять их. Но производитель перед закрытием компании, оставил фанатам небольшой подарок.

Смартфон Essential Phone получить поддержку операционной системы Android 11 Developers Preview. В ближайшие дни разработчики компаний опубликует исходники обновления и систему можно будет установить на смартфон.

Конечно же фанатам смартфона Essential Phone, ждать стабильный релиз операционной системы Android 11 Developers Preview не стоит, но благодаря этому сторонние разработчики в будущем смогут создавать прошивки для Essential Phone на основе этой ОС.