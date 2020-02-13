Essential Products официально закрыли

Энди Рубин, автор Android, какое-то время назад решил запустить свою компанию по производству смартфонов и даже выпустил несколько моделей устройств, которые на самом деле оказались провальными. Были и скандалы с патентами, и низкие продажи, и проблемы с аппаратной составляющей, после чего производитель на какое-то время просто затих и ничего нового не показывал. Теперь Энди Рубин официально сообщил, что не планирует продолжать деятельность в этом направлении и официально закрывает компанию Essential Products. Вероятно, плохие продажи и различные судебные иски за нарушение патентов не позволили компании выйти из тяжелого положения, хотя изначально продукты производителя казались даже более интересными, чем у остальных.