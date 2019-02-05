Ethernet Belkin с адаптером Lightning для проводного интернет соединения на iPhone или iPad

В большинстве случаев вы подключаете свой iPhone или iPad к Интернету через Wi-Fi, но в некоторых случаях проводное подключение удобнее. Особенно это актуально для iPad, когда в он используется как стационарный ПК. Ethernet Belkin с адаптером Lightning - это идеальное решение, если вам необходимо быстрое, безопасное и надежное проводное подключение к Интернету для вашего iPhone или iPad.

Он предлагает порты Power over Ethernet и Lightning, так что вы можете подключиться к защищенной сети, продолжая заряжать ваше устройство iOS. Совместимость с Power over Ethernet также обеспечивает другой удобный способ подключения и зарядки одновременно с помощью одного кабеля.

Адаптер работает с подключениями Power over Ethernet, поэтому при наличии PoE нет необходимости подключать кабель Lightning - просто заряжайте через существующий кабель с поддержкой PoE. Новинка поддерживает 480 Мбит/с через соединение Ethernet и обеспечивает мощность 12 Вт. Приложение Belkin Connect поддерживает адаптер в актуальном состоянии, поэтому вы можете быть уверены, что он будет работать с будущими версиями iOS. Устройство сертифицировано MFi, как и другие аксессуары Belkin, и стоит $ 100 в Apple Store.