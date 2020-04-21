Eurocom Tornado F7SE готов к работе

Достаточно часто на просторах интернета обсуждают тот факт, что ноутбуки уступают в плане мощности стационарным компьютерам. И это действительно так, ведь за одну и ту же сумму денег пользователь может купить очень мощный компьютер или среднего уровня ноутбук. С другой стороны, если вам нужен именно ноутбук для перемещения и работы в мобильном режиме, то стоит обратить свое внимание на модель Eurocom Tornado F7SE. Ноутбук обладает встроенным хранилищем на 28 терабайт, так что вы сможете хранить на ноутбуке достаточно много различного контента. Правда, стоит понимать, что и стоит такой вот ноутбук приличных денег, ведь память в таких объемах требует приличного расхода денежных средств. И обычному пользователю он не нужен.