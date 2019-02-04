Eurocom выпустила ноутбук Sky X4C с возможностью апгрейда процессора

Компания Eurocom выпустила обновленный ноутбук Sky X4C, который адресован требовательным пользователям и профессионалам. Аппарат оборудован 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 точек. Особенностью новинки являются гибкие возможности апгрейда. Сообщается, что возможна установка процессоров Intel Coffee Lake в исполнении LGA 1151 — вплоть до чипа Core i9-9900K. Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth, дактилоскопический сканер и порты Thunderbolt 3, USB 3.1 Type-C, USB 3.1. Цена устройства пока не раскрывается.