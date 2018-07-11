Эван Бласс показал планшет Samsung Galaxy Tab S4

Авторитетный искатель утечек Эван Блэсс поделился изображением планшета Samsung Galaxy Tab S4, который еще не был представлен официально. Также на рендере можно увидеть сравнение старого и нового стилусов. По предварительным данным, планшет получит 10,5-дюймовый дисплей с разрешением 1600:2560 пикселей, прошлогодний топовый процессор Snapdragon 835 (не 845), 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор ёмкостью 7300 мАч. Официальный дебют Samsung Galaxy Tab S4 ожидается на сентябрьской выставке IFA 2018 одновременно со смарт-часами Samsung Gear S4.