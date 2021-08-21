Эван Бласс рассекретил дизайн Samsung Galaxy S21 FE

Авторитетный инсайдер Эван Бласс поделился качественным рендером смартфона Samsung Galaxy S21 FE, который недавно был сертифицирован организацией Bluetooth SIG. Это значит, что устройство уже готов к выходу.

По предварительным данным, Samsung Galaxy S21 FE 5G получит 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, поддержку сотовых сетей 5G, размеры 155,7:74,5:7,9 мм, АБК на 4370 мАч, поддержку проводной зарядки на 45 Вт, платформы Qualcomm Snapdragon 888 и Exynos 2100 в зависимости от региона, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с датчиками разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, селфи-камеру на 32 Мп и предустановленную оболочку OneUI 3.0 на основе Android 11, а также белую, зелёную, серую, сиреневую и синюю расцветки.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S21 FE
Смартфон Redmi 10 Prime уже готов к выходу ...
Смартфон Redmi 10 Prime уже готов к выходу Организация Bluetooth SIG одобрила к выходу три версии смартфона Redmi 10 Prime, фигурирующие под номерам...
OnePlus выпустила важный апдейт для своих флагманов...
OnePlus выпустила важный апдейт для своих флагмановНа прошлой неделе OnePlus перевыпустила сборки Android 12 Developer Preview для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro...
Realme GT Master Edition готов к выходу...
Realme GT Master Edition готов к выходуКомпания Realme подтвердила существование смартфона Realme GT Master Edition, опубликовав соответствующее...
Смартфон Vivo Y53s 5G получил 90-Гц экран...
Смартфон Vivo Y53s 5G получил 90-Гц экранКомпания Vivo объявила о выходе смартфона Vivo Y53s, который оценен в 280 долларов за вариант с 8 ГБ ОЗУ ...
OnePlus 9 подешевел в США до 550 долларов...
OnePlus 9 подешевел в США до 550 долларовПопулярные американские магазины Amazon и B&H снизили цену на разблокированную версию смартфона OnePlus 8...
MediaTek анонсировала два новых чипсета Helio G88 и Helio G9...
MediaTek анонсировала два новых чипсета Helio G88 и Helio G9Компания MediaTek анонсировала два новых игровых чипсета Helio G88 и Helio G96 для мобильных устройств. О...
Oppo разрабатывает цифровой ключ для автомобилей...
Oppo разрабатывает цифровой ключ для автомобилейСегодня Oppo объявила, что в партнерстве с NIO завершит совместную разработку и тестирование стандартных ...
Honor 50 может получить поддержку сервисов Google...
Honor 50 может получить поддержку сервисов GoogleКогда компания Huawei была добавлена ​​в список запрещённых юридических лиц США, она потеряла доступ не т...
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFCОбзор Redmi Note 9T 4/128GB. Недорогой смартфон с 5G и NFC
Обзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor