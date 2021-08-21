Эван Бласс рассекретил дизайн Samsung Galaxy S21 FE

Авторитетный инсайдер Эван Бласс поделился качественным рендером смартфона Samsung Galaxy S21 FE, который недавно был сертифицирован организацией Bluetooth SIG. Это значит, что устройство уже готов к выходу.

По предварительным данным, Samsung Galaxy S21 FE 5G получит 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, поддержку сотовых сетей 5G, размеры 155,7:74,5:7,9 мм, АБК на 4370 мАч, поддержку проводной зарядки на 45 Вт, платформы Qualcomm Snapdragon 888 и Exynos 2100 в зависимости от региона, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с датчиками разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, селфи-камеру на 32 Мп и предустановленную оболочку OneUI 3.0 на основе Android 11, а также белую, зелёную, серую, сиреневую и синюю расцветки.