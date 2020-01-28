Eve Spectrum представлен в трех конфигурациях

Официально представлен новый игровой монитор, который сам производитель уверенно называет идеальным решением для современных игроков. Дело в том, что у монитора Eve Spectrum диагональ дисплея составляет 27 дюймов, при этом есть три разные модификации, которые отличаются разрешением и частотой обновления кадров. К примеру, если вам нужен более простой монитор или ваша система не очень мощная, вы можете взять модель Eve Spectrum с разрешением 2К. Он требует меньше ресурсов вашего компьютера и в играх можно будет совершенно спокойно получить качественную картинку с плавной частотой кадров. Есть еще вариант с 4К-разрешением, который дает более четкое изображение, но при этом и ресурсов от вашего компьютера требует больше.