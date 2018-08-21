Эволюция дизайна Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 получит 6,3” дисплей с разрешением Full HD+, 6 ГБ ОЗУ в базовой версии, аккумулятор на 4200 мАч с функцией беспроводной зарядки и Android 9 Pie с EMUI 9.0. Версия Mate 20 Pro должна получить сканер в экране и соответствующий дизайн. Во-первых, «бровь» в Mate 20 будет узкой, достаточно для размещения фронтальной камеры, а чуть выше нее располагается динамик. Во-вторых, тройной модуль основной камеры переместится в центр в сравнении с P20 Pro, где будет умещён в квадрат вместе со вспышкой. Наконец, Mate 20 сохранит аудиоразъем 3,5 мм, который окажется на верхнем торце. О стоимости смартфона пока неизвестно.