Европейская версия Honor 9X Pro будет отличаться от китайской

Смартфон Honor 9X Pro продается на родном китайском рынке еще с прошлого месяца, а вот международный релиз бестселлера пока еще только ожидается. Тем временем авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре сообщает о том, что европейская версия получит как минимум одно отличие от китайской. Все дело в сканере отпечатков пальцев – он переедет с боковой грани на заднюю панель. Когда аппарат появится в международной продаже, не сообщается.

Напомним, что смартфон характеризуется предустановленным компилятором Ark, файловой системой EROFS, операционной системой Android 9 Pie, фирменной восьмиядерной платформой Kirin 810, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, боковым сканером отпечатков пальцев, выдвижной 16 Мп фронтальной камерой, тройной основной камерой на 48, 8 и 2 Мп, а также аккумулятором ёмкостью 4000 мАч. В Китае он оценен в 312 долларов за базовую версию.