Европейская версия OPPO Find X8 Pro не получила зарядку в комплекте

В сети появилась фотография упаковки флагманского смартфона OPPO Find X8 Pro, предназначенной для немецкого рынка. По словам автора снимка, в комплект поставки не вошел адаптер питания и защитный чехол, которые имеются в китайской версии устройства. Любопытно, что британский комплект поставки включает чехол, но не зарядку. При этом, официальная европейская цена OPPO Find X8 Pro еще не объявлена. Можно ориентироваться на ценник в Индонезии, где состоялся международный дебют новинки – 1250 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. За базовый OPPO Find X8 просят 880 долларов.