Европейская версия OnePlus 10 Pro окажется лучше американской

Компания OnePlus объявила о том, что глобальная версия смартфона OnePlus 10 Pro получит поддержку 80-Вт проводной зарядки. Данный вариант будет продаваться в Европе и Индии. При этом в Северной Америке будет выпущена версия с поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт. Причина заключается в том, что фирменная SUPERVOOC не поддерживает переменный ток напряжением 110 или 120 вольт, который является стандартом для розеток в Северной Америке.

Напомним, что OnePlus 10 Pro также оснащается однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым дисплеем LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 3216:1440 точек и частотой обновления до 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 48 Мп (датчик Sony IMX789), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150 градусов) и 8 Мп (3,3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), предустановленной ColorOS 12.1 на базе Android 12, аккумулятором на 5000 мАч, и беспроводной зарядки на 50 Вт.
Смартфона iQOO Z6 5G оценен в $185…
Смартфона iQOO Z6 5G оценен в $185Китайский бренд iQOO выпустил в Индии смартфон iQOO Z6 5G, одной из особенностей которого стал 6,58-дюймо…
Android позволит архивировать приложения для экономии места…
Android позволит архивировать приложения для экономии местаСегодня Google объявила, что работает над новой функцией, которая, по ее оценкам, сократит пространство, …
Камерофон Oppo Find X5 Pro засветился на фото…
Камерофон Oppo Find X5 Pro засветился на фотоКитайские источники поделились живой фотографией флагманского смартфона Oppo Find X5 Pro, который еще не …
Раскрыты основные характеристики Samsung Galaxy M23…
Раскрыты основные характеристики Samsung Galaxy M23Samsung Galaxy M23 недавно появился в базе данных NBTC, а теперь он появился списке консоли Google Play. …
Смартфон Honor Magic V получит 66-Вт зарядку…
Смартфон Honor Magic V получит 66-Вт зарядкуСетевые источники поделились подробностями о складном смартфоне Honor Magic V, официальный релиз которого…
Глобальный запуск серии Xiaomi 12 запланирован на 15 марта…
Глобальный запуск серии Xiaomi 12 запланирован на 15 мартаXiaomi только что подтвердила, что ее смартфоны 12-й серии будут выпущены по всему миру 15 марта. Меропри…
Представлен бюджетный смартфон Nokia С21 …
Представлен бюджетный смартфон Nokia С21 Бренд Nokia представил доступный смартфон Nokia C21, который основан на 28-нанометровой 8-ядерной платфор…
В iPhone 15 Pro появится перископическая камера нового покол…
В iPhone 15 Pro появится перископическая камера нового поколХотя большинство слухов касаются iPhone 2022 года, некоторые из них уже предсказывают, чего ожидать от iP…
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовОбзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов
Обзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьникаОбзор BQ 6645L Element. Смартфон для школьника
Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?Обзор ASUS ROG Phone 5 16/256GB. Лучший игровой смартфон 2021?
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
Обзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor