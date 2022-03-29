Европейская версия OnePlus 10 Pro окажется лучше американской

Компания OnePlus объявила о том, что глобальная версия смартфона OnePlus 10 Pro получит поддержку 80-Вт проводной зарядки. Данный вариант будет продаваться в Европе и Индии. При этом в Северной Америке будет выпущена версия с поддержкой проводной зарядки мощностью 65 Вт. Причина заключается в том, что фирменная SUPERVOOC не поддерживает переменный ток напряжением 110 или 120 вольт, который является стандартом для розеток в Северной Америке.

Напомним, что OnePlus 10 Pro также оснащается однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым дисплеем LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 3216:1440 точек и частотой обновления до 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой Hasselblad с модулями разрешением 48 Мп (датчик Sony IMX789), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150 градусов) и 8 Мп (3,3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), предустановленной ColorOS 12.1 на базе Android 12, аккумулятором на 5000 мАч, и беспроводной зарядки на 50 Вт.