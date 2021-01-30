Европейская версия Realme 7i оценена в €160

Компания Realme анонсировала европейскую версию смартфона Realme 7i, которая значительно и не в лучшую сторону отличается от азиатского варианта. Новинку оснастили 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, платформой MediaTek Helio G85, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, предустановленной операционной системой Android 10 с оболочкой Realme UI, аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 5.0, портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом для наушников. Цена смартфона составляет 160 евро.