Европейские Xiaomi Mi 10 Pro получили стабильную MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 12 для европейских смартфонов Mi 10 и Mi 10 Pro. Пару недель назад апдейт получили китайские пользователи. Пока Xiaomi распространяет обновление для некоторых случайных пользователей, но чуть позже, если не будет обнаружено значимых проблем, прошивка станет доступна для всех обладателей европейской версии смартфона.

Оболочка MIUI 12, основанная на операционной системе Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, эффектными анимированными суперобоями, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями.