Европейские Xiaomi Mi 11 получили MIUI 12.5

Как и было обещано, компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной прошивки MIUI 12.5 для европейской версии смартфона Xiaomi Mi 11. Апдейт под номером 12.5.1.0.RKBEUXM улучшает производительность, снижает энергопотребление, привносит новые суперобои, новые звуки системных обновлений и т.д.

Напомним, что недавно Xiaomi Mi 11 был представлен в России по цене в 86 тысяч рублей за вариант с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Новинка оснащается топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, 6,81-дюймовым AMOLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, оперативной памятью LPDDR 5 и флэш-памятью UFS 3.1, поддержкой проводной зарядки на 55 Вт и беспроводной на 50 Вт, батареей ёмкостью 4600 мАч, а также стереодинамиками Harman/Kardon.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11
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