Европейский Realme 9 5G полностью рассекречен

Официальный релиз европейской версии смартфона Realme 9 5G состоится 12 мая, однако на официальном сайте производителя уже появились его параметры. Итак, грядущая новинка характеризуется 6,6-дюймовым экраном с разрешением 2412:1080 точек и кадровой частотой до 120 Гц, корпусом толщиной 8,5 мм и массой 191 граммов, производительной платформой Qualcomm Snapdragon 695 с модемом для сотовых сетей пятого поколения, предустановленной оболочкой Realme UI 3.0 на основе Android 12, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 18-Вт зарядки, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также фронтальной камерой на 16 Мп.