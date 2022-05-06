Европейский Realme 9 5G получит 120-Гц экран

Компания Realme объявила о том, что смартфоны Realme 9 4G и Realme 9 5G будут представлены в Европе уже 12 мая. При этом европейский Realme 9 5G будет отличаться от индийского ЖК-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, тройной 50-Мп основной камерой и платформой Snapdragon 695.

Что до Realme 4G, то он оснащается 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц и подэкранным дактилоскопическим сенсором, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 680, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, основной камерой с главным модулем на основе 108-Мп сенсора Samsung ISOCELL HM6 оптического формата 1/1,67 дюйма, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп и макро на 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, размерами 160,2:73,3:7,99 мм и массой 178 граммов, а также белой, черной и золотистой расцветками.