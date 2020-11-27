Европейский Redmi Note 9 Pro подешевел до $220

Вчера в Китае был представлен смартфон Redmi Note 9 Pro с поддержкой мобильных сетей 5G, а между тем сильно отличающаяся от нее европейская версия подешевела до 220 долларов за вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.

Напомним, что смартфон оснащается врезанной в дисплей фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с главным модулем на 64 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп, 5-Мп камерой для макро-фото и 2 Мп датчиком глубины сцены, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5020 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.