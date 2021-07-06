Европейский Samsung Galaxy M32 получил АКБ на 5000 мАч

Компания Samsung представила европейскую версию смартфона Galaxy M32, которая отличается от ранее выпущенного индийского варианта. Новинка получила батарею ёмкостью 5000 мАч вместо 6000 мАч, корпус толщиной 8,4 мм против 9,3 мм и конфигурацию памяти 6/128 ГБ вместо 4/64 ГБ. Смартфон появится в продаже в Великобритании по цене в 270 фунтов стерлингов.

Новинка также оснащается платформой MediaTek Helio G80, 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 64 Мп (датчик Samsung ISOCELL GW3), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, а также поддержкой быстрой зарядки на 20 Вт.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M32
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