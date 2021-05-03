Европейский Xiaomi Mi 11 Ultra получит MIUI 12.5 "из коробки"

Авторитетный инсайдер Бенджамин Гескин сообщил о том, что европейская версия флагмана Xiaomi Mi 11 Ultra выйдет с предустановленной фирменной оболочкой MIUI 12.5, при том что изначально была заявлена MIUI 12 на базе Android 11. В Китае смартфон начали обновлять до MIUI 12.5 лишь две недели назад, а стабильная глобальная версия пока находится на стадии тестирования. Судя по всему, Xiaomi Mi 11 Ultra станет первым смартфоном с прошивкой MIUI 12.5 на европейском рынке. Напомним, что продажи ожидаемого флагмана в Старом Свете запланированы на 11 мая. Его цена составит 1200 евро за вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

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