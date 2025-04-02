Европейскую версию Poco M7 Pro 5G оценили в 240 евро

Компания Xiaomi начала принимать европейские предзаказы на смартфон Poco M7 Pro 5G, который дебютировал в Индии еще в конце прошлого года. В Старом Свете за новинку просят 240 и 260 евро в конфигурациях с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Однако в рамках предварительного заказа смартфон можно приобрести со скидкой в 40 евро.

Напомним, что POCO M7 Pro 5G получил 6-нм процессор MediaTek Dimensity 7025 Ultra с максимальной частотой 2,5 ГГц, 6,67-дюймовый gOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2400:1080 пикселей и пиковой яркостью 2100 нит, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и OIS) и 2 Мп, фронтальную камеру с разрешением 20 Мп, защиту от пыли и воды (IP64), АКБ ёмкостью 5110 мАч, поддержку 45 быстрой зарядки мощностью 45 Вт, ОС Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS «из коробки», модем для сотовых сетей 5G, а также корпус толщиной 7,99 мм и массой 190 г.