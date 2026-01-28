Motorola Moto G17 оценили в 190 евро

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G17 и G17 Power, которые работают на базе 12-нанометрового процессора MediaTek Helio G81 Extreme с максимальной частотой 2 ГГц и графикой Mali-G52 MP2. Новинки получили 6,72-дюймовый LCD-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 3, 4 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенную основную камеру на 50 Мп и 5 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, дактилоскопический сенсор в кнопке питания, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм аудиогнездо и ОС Android 15 с прошивкой Hello UX.

Отличаются смартфоны подсистемой питания. Moto G17 оснастили батареей ёмкостью 5200 мАч и поддержкой 18-Вт проводной зарядки, а Moto G17 Power – аккумулятором на 6000 мАч и поддержкой зарядки мощностью 30 Вт. Цена на смартфоны стартует со 180 и 280 долларов соответственно.
Realme Neo 8 показали на пресс-рендерах…
Компания Realme опубликовала изображения смартфона Realme Neo 8, официальный релиз которого запланирован …
HONOR WIN RT оценили в 385 долларов …
Компания HONOR объявила о выпуске на китайский рынок смартфона HONOR WIN RT, который основан на прошлогод…
В iOS 26.4 появится ИИ-версия Siri и не только…
Ранее появилась интересная информация о том, что с выходом операционной системы iOS 26.4, который заплани…
POCO M8 Pro 5G засветился в сети …
В базах данных IMEI и FCC обнаружились сведения о смартфоне POCO M8 Pro 5G, который еще не был представле…
MediaTek представила процессор Dimensity 9500s…
Запуск Snapdragon 8 Gen 5 со стороны Qualcomm означал, что MediaTek необходимо представить сопоставимого …
Представлен Realme NARZO 90 5G с защитой от воды…
Компания Realme объявила о выпуске смартфона NARZO 90 5G, который обойдется на дебютном индийском рынке в…
Китайский регулятор раскрыл дизайн Realme 16 Pro…
В базе данных китайского регулятора обнаружились фотографии смартфона Realme 16 Pro, который еще не был …
Redmi K90 Ultra получит огромный 165-Гц экран…
Известный информатор Smart Pikachu раскрыл подробности о смартфонах Redmi K90 Pro и K90 Ultra, которые ещ…
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor