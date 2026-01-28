Motorola Moto G17 оценили в 190 евро

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G17 и G17 Power, которые работают на базе 12-нанометрового процессора MediaTek Helio G81 Extreme с максимальной частотой 2 ГГц и графикой Mali-G52 MP2. Новинки получили 6,72-дюймовый LCD-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 60 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 3, 4 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенную основную камеру на 50 Мп и 5 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 32 Мп, дактилоскопический сенсор в кнопке питания, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм аудиогнездо и ОС Android 15 с прошивкой Hello UX.

Отличаются смартфоны подсистемой питания. Moto G17 оснастили батареей ёмкостью 5200 мАч и поддержкой 18-Вт проводной зарядки, а Moto G17 Power – аккумулятором на 6000 мАч и поддержкой зарядки мощностью 30 Вт. Цена на смартфоны стартует со 180 и 280 долларов соответственно.