Представлен SSD-накопитель для смартфонов на 8 ТБ

Компания ShiftCam, специализирующаяся на гаджетах для создателей контента, анонсировала сверхбыстрый мобильный SSD-накопитель, который крепится прямо на заднюю панель смартфона. Новинка под названием Planck Studio создавалась с расчётом на авторов контента и позволяет расширить хранилище смартфонов, ноутбуков и камер вплоть до 8 ТБ, обеспечивая скорость передачи данных до 3700 МБ/сек. Накопитель будет доступен в 2 версиях — модель на 4 ТБ оценена в 399 долларов, а вариант на 8 ТБ — в 599 долларов, обе конфигурации поступят в продажу в начале марта. Кроме того, в компании рассказали, что портативный накопитель Planck Studio оснащён разъёмом USB Type-C с поддержкой актуального стандарта USB4, а также встроенным экраном, на котором отображаются имя устройства, текущая скорость передачи данных и оставшийся объём свободной памяти.

В отличие от более компактных SSD серии Planck, новая модель крепится к смартфону с помощью магнитов, как беспроводной зарядный аккумулятор. Такой способ фиксации, уже знакомый по другим мобильным SSD вроде решений SanDisk, упрощает контроль над накопителем при передаче файлов между устройствами. Если Planck Studio всё же потеряется, он поддерживает интеграцию с сетями поиска устройств Apple и Google, что позволяет определить его текущее местоположение. Но, конечно, стоит такая штука довольно дорого, так как 8 ТБ памяти на быстрых чипах твердотельной памяти в наши дни обойдутся в копеечку. Но устройство необычное — это факт.
Опубликованы примеры фото с Xiaomi 17 Ultra Leica Edition…
Один из популярных китайских видеоблогеров Сяолу Лоуренс опубликовал новые фотографии, сделанные на основ…
Представлен смартфон HONOR 500 Pro…
Компания HONOR представила смартфон HONOR 500 Pro, в основе которого лежит прошлогодний флагманский проце…
OnePlus 15R получит новую кнопку Plus Key…
Профильное издание Gizmochina опубликовало подробности о смартфоне OnePlus 15R, который будет представлен…
HONOR Power 2 показали на живых фото …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился фотографией и подробностями о характеристиках смар…
DxOMark испытали экран Samsung Galaxy S25 FE…
Лаборатория DxOMark протестировала экран субфлагманского смартфона Samsung Galaxy S25 FE, в котором испол…
Samsung Galaxy S26 Ultra может получить переменную диафрагму…
Apple никогда не спешила внедрять самые свежие технологические стандарты, которые конкуренты оттачивали г…
OPPO Reno 15c получит 50-Мп фронтальную камеру …
В базе данных China Telecom обнаружились некоторые характеристики смартфона OPPO Reno 15c, официальный ре…
Moto G06 Power с АКБ на 7000 мАч оценили в $85…
Компания Motorola объявила о выпуске бюджетного смартфона Moto G06 Power, главной особенностью которого с…
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75Доступный защищенный смартфон на Helio G92 Max. Тесты и обзор realme C75
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor