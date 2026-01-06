Представлен SSD-накопитель для смартфонов на 8 ТБ

Компания ShiftCam, специализирующаяся на гаджетах для создателей контента, анонсировала сверхбыстрый мобильный SSD-накопитель, который крепится прямо на заднюю панель смартфона. Новинка под названием Planck Studio создавалась с расчётом на авторов контента и позволяет расширить хранилище смартфонов, ноутбуков и камер вплоть до 8 ТБ, обеспечивая скорость передачи данных до 3700 МБ/сек. Накопитель будет доступен в 2 версиях — модель на 4 ТБ оценена в 399 долларов, а вариант на 8 ТБ — в 599 долларов, обе конфигурации поступят в продажу в начале марта. Кроме того, в компании рассказали, что портативный накопитель Planck Studio оснащён разъёмом USB Type-C с поддержкой актуального стандарта USB4, а также встроенным экраном, на котором отображаются имя устройства, текущая скорость передачи данных и оставшийся объём свободной памяти.

В отличие от более компактных SSD серии Planck, новая модель крепится к смартфону с помощью магнитов, как беспроводной зарядный аккумулятор. Такой способ фиксации, уже знакомый по другим мобильным SSD вроде решений SanDisk, упрощает контроль над накопителем при передаче файлов между устройствами. Если Planck Studio всё же потеряется, он поддерживает интеграцию с сетями поиска устройств Apple и Google, что позволяет определить его текущее местоположение. Но, конечно, стоит такая штука довольно дорого, так как 8 ТБ памяти на быстрых чипах твердотельной памяти в наши дни обойдутся в копеечку. Но устройство необычное — это факт.