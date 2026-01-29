REDMI Note 15 Pro+ 5G вышел в России

Напомним, что смартфон оснащается 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS2.2, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 22.5-Вт обратной проводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69/IP69K.