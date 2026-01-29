REDMI Note 15 Pro+ 5G вышел в России

В России стартовали продажи смартфона REDMI Note 15 Pro+ 5G, рекомендованная цена которого составляет 39 и 45 тысяч рублей за конфигурации с 8/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что смартфон оснащается 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, 4-нанометровым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS2.2, тройной основной камерой с модулями на 200 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 22.5-Вт обратной проводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69/IP69K.
Realme Neo 8 показали на пресс-рендерах…
Компания Realme опубликовала изображения смартфона Realme Neo 8, официальный релиз которого запланирован …
HONOR WIN RT оценили в 385 долларов …
Компания HONOR объявила о выпуске на китайский рынок смартфона HONOR WIN RT, который основан на прошлогод…
В iOS 26.4 появится ИИ-версия Siri и не только…
Ранее появилась интересная информация о том, что с выходом операционной системы iOS 26.4, который заплани…
POCO M8 Pro 5G засветился в сети …
В базах данных IMEI и FCC обнаружились сведения о смартфоне POCO M8 Pro 5G, который еще не был представле…
MediaTek представила процессор Dimensity 9500s…
Запуск Snapdragon 8 Gen 5 со стороны Qualcomm означал, что MediaTek необходимо представить сопоставимого …
Представлен Realme NARZO 90 5G с защитой от воды…
Компания Realme объявила о выпуске смартфона NARZO 90 5G, который обойдется на дебютном индийском рынке в…
Китайский регулятор раскрыл дизайн Realme 16 Pro…
В базе данных китайского регулятора обнаружились фотографии смартфона Realme 16 Pro, который еще не был …
Redmi K90 Ultra получит огромный 165-Гц экран…
Известный информатор Smart Pikachu раскрыл подробности о смартфонах Redmi K90 Pro и K90 Ultra, которые ещ…
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый деньОбзор Huawei Pura 80: базовая модель на каждый день
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor