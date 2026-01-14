iPhone Fold получит шарнир из жидкого металла

Стоит отметить, что жидкий металл уже много лет фигурирует в патентах Apple, однако из-за сложности массового производства подобных компонентов компания до сих пор применяла его лишь в ограниченных элементах вроде лотков для физических SIM-карт. Если новый слух подтвердится, это будет означать, что Apple смогла решить проблемы, ранее мешавшие серийному выпуску деталей из жидкого металла. На этом фоне также сообщается, что Apple планирует нанести цветовой фильтр на защитный слой OLED-панели iPhone Fold, что должно сделать дисплей легче и заметно энергоэффективнее. При этом главной особенностью iPhone Fold считается почти полностью лишённый складки экран — Samsung недавно продемонстрировала подобную панель на выставке CES 2026, так что технология вполне реальна и вскоре может отправиться в релиз.