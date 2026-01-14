iPhone Fold получит шарнир из жидкого металла

Apple, похоже, наконец готова использовать свой любимый жидкий металл в куда больших объёмах — по крайней мере, если верить свежему слуху об iPhone Fold. По данным инсайдера Yeux1122, складной iPhone получит шарнир из жидкого металла и корпус из титана, а такое сочетание должно обеспечить повышенную прочность и более сбалансированное распределение веса устройства. Эта информация перекликается с более ранним заявлением известного аналитика Мин-Чи Куо, который ещё в марте 2025 года утверждал, что iPhone Fold будет использовать шарнир из жидкого металла для повышения надёжности конструкции и уменьшения складки, неизбежно возникающей на гибких дисплеях.

Стоит отметить, что жидкий металл уже много лет фигурирует в патентах Apple, однако из-за сложности массового производства подобных компонентов компания до сих пор применяла его лишь в ограниченных элементах вроде лотков для физических SIM-карт. Если новый слух подтвердится, это будет означать, что Apple смогла решить проблемы, ранее мешавшие серийному выпуску деталей из жидкого металла. На этом фоне также сообщается, что Apple планирует нанести цветовой фильтр на защитный слой OLED-панели iPhone Fold, что должно сделать дисплей легче и заметно энергоэффективнее. При этом главной особенностью iPhone Fold считается почти полностью лишённый складки экран — Samsung недавно продемонстрировала подобную панель на выставке CES 2026, так что технология вполне реальна и вскоре может отправиться в релиз.